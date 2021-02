Grande Fratello Vip 5, quarantaduesima puntata: commenti a caldo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alle 21.40, su Canale 5, la quarantaduesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quinta edizione delVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - TinafromMars : Lo dico? Non vedo l’ora che finisco questo Grande Fratello dato che SONO PIENA, PIENISSIMA di certi tweet sulla mia tl. - rensmyguy : @FuryBionda Il grande fratello in tutte le sue forme, i programmi della d'Urso... L'elenco è potenzialmente infinit… -