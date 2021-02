Governo, si torna a parlare di pensioni: Draghi dice addio a quota 100 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl tema di una sostanziale riforma del sistema pensionistico torna prepotente al centro del dibattito politico. Il neo Premier Mario Draghi aveva espunto la questione dal discorso pronunciato qualche giorno addietro al Parlamento per il voto di fiducia. Eppure, sembra che sulla questione la posizione dell’ex Presidente della Bce sia inequivocabilmente chiara: stop a ‘quota 100‘. La riforma, introdotta dal primo Governo Conte sotto forte pressione della Lega di Matteo Salvini, permette fino al 31 dicembre 2021 di andare in pensione anticipata a tutti i lavoratori che raggiungono almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Draghi, negli incontri avuti con le parti sociali e durante le consultazioni, avrebbe più volte espresso la volontà di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl tema di una sostanziale riforma del sistemasticoprepotente al centro del dibattito politico. Il neo Premier Marioaveva espunto la questione dal discorso pronunciato qualche giorno addietro al Parlamento per il voto di fiducia. Eppure, sembra che sulla questione la posizione dell’ex Presidente della Bce sia inequivocabilmente chiara: stop a ‘100‘. La riforma, introdotta dal primoConte sotto forte pressione della Lega di Matteo Salvini, permette fino al 31mbre 2021 di andare in pensione anticipata a tutti i lavoratori che raggiungono almeno 62 anni d’età e 38 di contributi., negli incontri avuti con le parti sociali e durante le consultazioni, avrebbe più volte espresso la volontà di ...

