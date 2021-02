Firenze, studente cade dal quarto piano durante una festa: morto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alfie Borromeo Uno studente di 21 anni, iscritto al Polimoda di Firenze ma originario di Monza, è morto nel capoluogo toscano la scorsa notte: intorno alle 3 è caduto dal quarto piano di un palazzo del centro, in via di Porta Rossa. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima si trovava a casa di altri studenti. Secondo quanto riportato dall’Ansa sarebbero in corso accertamenti per verificare la dinamica dei fatti da parte dei militari della Compagnia di Firenze, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Firenze, cade dal quarto piano durante una festa: morto studente Il 21enne sarebbe ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alfie Borromeo Unodi 21 anni, iscritto al Polimoda dima originario di Monza, ènel capoluogo toscano la scorsa notte: intorno alle 3 è caduto daldi un palazzo del centro, in via di Porta Rossa. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima si trovava a casa di altri studenti. Secondo quanto riportato dall’Ansa sarebbero in corso accertamenti per verificare la dinamica dei fatti da parte dei militari della Compagnia di, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale.dalunaIl 21enne sarebbe ...

