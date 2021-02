F1 | Leclerc fa 110 giri sulla Ferrari a Jerez con le gomme da 18 pollici

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc 110

La Gazzetta dello Sport

Primo dei due giorni di test sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna) per Charlessu una Ferrari del 2019 adattata ai nuovi cerchi da 18 pollici. Proseguono le prove della Pirelli verso l'introduzione dei nuovi pneumatici che entreranno in Formula 1 dal Mondiale del 2022.Il lavoro disi è concentrato quindi sull'effettuazione di alcune partenze, seguendo un programma indirizzato a fornire le prime impressioni che saranno certificate dai prossimi test: "...Il monegasco ha aperto i tre giorni di test che la squadra del Cavallino effettua a Jerez de la Frontera per sviluppare le gomme ribassate per il 2022. Charles è stato impegnato con le gomme rain, ful ...