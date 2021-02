Emirati | 20mila vaccini a Gaza per promuovere Mohammed Dahlan

(Di martedì 23 febbraio 2021) In tempo di pandemia isono un formidabile strumento di promozione politica, specie con le elezioni palestinesi che si avvicinano. Lo ha capito, nemico giurato del presidente dell’Anp Abu Mazen e capo di Riforma Democratica (una sorta di Fatah 2), che due giorni fa ha fatto arrivare adosi di vaccino Sputnik donate daglisuoi sponsor., che vive ad Abu Dhabi perché ricercato dall’Anp, ariceve in queste ore parole di elogio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

DonatoSaliola : RT @michelegiorgio2: Le 20mila dosi di vaccino (Sputnik pare) promesse da Mohammed Dahlah, nemico giurato di Abu Mazen, e donate dagli Emir… - noli_claudio : RT @michelegiorgio2: Le 20mila dosi di vaccino (Sputnik pare) promesse da Mohammed Dahlah, nemico giurato di Abu Mazen, e donate dagli Emir… - RRmpinero : RT @michelegiorgio2: Le 20mila dosi di vaccino (Sputnik pare) promesse da Mohammed Dahlah, nemico giurato di Abu Mazen, e donate dagli Emir… - BrigataM49 : RT @michelegiorgio2: Le 20mila dosi di vaccino (Sputnik pare) promesse da Mohammed Dahlah, nemico giurato di Abu Mazen, e donate dagli Emir… - bnegri1 : RT @michelegiorgio2: Le 20mila dosi di vaccino (Sputnik pare) promesse da Mohammed Dahlah, nemico giurato di Abu Mazen, e donate dagli Emir… -

Ultime Notizie dalla rete : Emirati 20mila

AGI - Agenzia Italia

Un territorio altamente colpito e in piena emergenza sanitaria: sono state consegnate nella Striscia di Gaza circadosi di vaccino anti - Covid provenienti dagliArabi, attraverso la frontiera con l'Egitto. Le dosi sono "destinate al personale medico" del Territorio costiero, secondo quanto reso ...Ventimila dosi di vaccino Sputnik sono arrivate oggi a Gaza, provenienti dall'Egitto. Le dosi dell'antidoto prodotto dai russi sono state finanziate dagliArabi Uniti. Lo ha riferito la televisione privata al - Kufya, legata all'uomo d'affari palestinese Mohammed Dahlan il quale ha organizzato l'intera spedizione. Ex dirigente di al - Fatah a ...La partita di vaccino russo è entrata nell'enclave attraverso il valico di Rafah, al confine con l'Egitto, ed è stata consegnata attraverso la mediazione del rivale del presidente palestinese, Mohamma ...Un territorio altamente colpito e in piena emergenza sanitaria: sono state consegnate nella Striscia di Gaza circa 20mila dosi di vaccino anti-Covid provenienti dagli Emirati Arabi, attraverso la fron ...