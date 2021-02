Draghi spariglia i partiti, M5S-Pd-Leu non hanno i numeri per eleggere da soli il Capo dello Stato (Di lunedì 22 febbraio 2021) La speranza della vecchia maggioranza di centrosinistra che sosteneva il Conte 2 (Pd-M5S-Leu) era quella di poter eleggere tramite un accordo al proprio interno il nuovo Capo dello Stato. Ma, prima la rottura con Italia Viva, poi l’espulsione dal M5S dei dissidenti, hanno reso i numeri del centrosinistra non più autosufficienti. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 febbraio 2021) La speranza della vecchia maggioranza di centrosinistra che sosteneva il Conte 2 (Pd-M5S-Leu) era quella di potertramite un accordo al proprio interno il nuovo. Ma, prima la rottura con Italia Viva, poi l’espulsione dal M5S dei dissidenti,reso idel centrosinistra non più autosufficienti.

sole24ore : Draghi spariglia i partiti, M5S-Pd-Leu non hanno i numeri per eleggere da soli il Capo dello Stato… - marinburrasca : Draghi spariglia i partiti, M5S-Pd-Leu non hanno i numeri per eleggere da soli il Capo dello Stato - palmiottid : RT @sole24ore: Draghi spariglia i partiti, M5S-Pd-Leu non hanno i numeri per eleggere da soli il Capo dello Stato - Cassio39592131 : Quindi Bonomi cerca B. Da eleggere come prossimo presidente della Repubblica? Ma vaffanculo! Cmq se cri rane capo p… - StefaniaFalone : RT @sole24ore: Draghi spariglia i partiti, M5S-Pd-Leu non hanno i numeri per eleggere da soli il Capo dello Stato -