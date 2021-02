Daydreamer anticipazioni 23 febbraio: Sanem e Aziz diventano soci (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo aver appreso della vendita della Fikri Harika, zia Remide accompagna Aziz a conoscere i nuovi proprietari dell'agenzia. Arrivati sul posto, i due hanno una gradita sorpresa. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo aver appreso della vendita della Fikri Harika, zia Remide accompagnaa conoscere i nuovi proprietari dell'agenzia. Arrivati sul posto, i due hanno una gradita sorpresa. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

