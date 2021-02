Congo, terrorismo: morti ambasciatore italiano e un carabiniere per attentato a convoglio (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'attacco è avvenuto nel percorso tra Goma e Bukavu da parte, secondo le prime informazioni, di un commando terroristico che ha utilizzato armi leggere. Sulla dinamica e il movente sono ancora in corso accertamenti. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'attacco è avvenuto nel percorso tra Goma e Bukavu da parte, secondo le prime informazioni, di un commando terroristico che ha utilizzato armi leggere. Sulla dinamica e il movente sono ancora in corso accertamenti. L'articolo proviene da Firenze Post.

Chi era Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nell'attentato in Congo Chi è Luca Attanasio, diplomatico di 44 anni, uno degli ambasciatori più giovani del mondo, che è stato ucciso in un attentato a Goma, nella

