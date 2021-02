Confcommercio: dal 2012 spariti 77mila negozi, città desertificate (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra il 2012 e il 2020 sono sparite dalle città italiane oltre 77mila attività di commercio al dettaglio (-14%) e quasi 14mila imprese ambulanti (-14,8%), con un progressivo processo di desertificazione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra ile il 2020 sono sparite dalleitaliane oltreattività di commercio al dettaglio (-14%) e quasi 14mila imprese ambulanti (-14,8%), con un progressivo processo di desertificazione...

