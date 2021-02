Come sta Andrea Cossu, l'ex calciatore in lento miglioramento. Da Barella una maglietta con dedica (Di lunedì 22 febbraio 2021) Come sta Andrea Cossu , l'ex giocatore del Cagliari rimasto ferito sabato sera in un drammatico incidente stradale. L'ex fantasista sardo sta leggermente meglio: dopo la seconda tac a cui è stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021)sta, l'ex giocatore del Cagliari rimasto ferito sabato sera in un drammatico incidente stradale. L'ex fantasista sardo sta leggermente meglio: dopo la seconda tac a cui è stato ...

mtvitalia : Momenti che non possiamo dimenticare: quando i BTS hanno vinto Best Pop ai #VMA ?? #MTVUnplugged BTS sta arrivando… - luigidimaio : Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese… - FratellidItalia : ?? Lo chiamano #governodeimigliori, in realtà è solo un #GovernoDelCompromesso, composto da Ministri come Orlando ch… - awasheiji : @1iwaizumislut ciao mi sei mancato un pochino l’owner come sta? - RoccoRavildi1 : @Catia64025756 Ciao Catia buongiorno, sta sicura che di questo passo, per come stanno governando succederà sicurame… -