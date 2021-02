Come investire in azioni ai tempi del Covid: i consigli degli esperti di tradingoline.io (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIn attesa dell’approvazione del pacchetto di stimoli voluto dal presidente americano Biden, le Borse USA volano e fanno segnare un andamento record. Il Dow Jones è cresciuto di quasi il 4% dall’inizio del 2021, con un aumento del 4,7% appena nelle ultime due settimane, mentre il Nasdaq ha messo a segno un incremento del 10% in poco più di un mese, trainato dai risultati positivi dei Big Tech e soprattutto di Apple e Netflix. Anche in Italia Piazza Affari ha cominciato l’anno nel migliore dei modi, con una crescita del 4,7% dell’FTSE Mib dal 4 gennaio ad oggi, performance che nelle ultime due settimane si attesta a +8,3%. Borsa Italiana è supportata dall’incarico ricevuto dall’ex governatore della BCE Mario Draghi, la cui nomina è vista con ottimismo dagli analisti, specialmente per il futuro dei titoli bancari ed energetici. Ad ogni modo, la situazione rimane ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIn attesa dell’approvazione del pacchetto di stimoli voluto dal presidente americano Biden, le Borse USA volano e fanno segnare un andamento record. Il Dow Jones è cresciuto di quasi il 4% dall’inizio del 2021, con un aumento del 4,7% appena nelle ultime due settimane, mentre il Nasdaq ha messo a segno un incremento del 10% in poco più di un mese, trainato dai risultati positivi dei Big Tech e soprattutto di Apple e Netflix. Anche in Italia Piazza Affari ha cominciato l’anno nel migliore dei modi, con una crescita del 4,7% dell’FTSE Mib dal 4 gennaio ad oggi, performance che nelle ultime due settimane si attesta a +8,3%. Borsa Italiana è supportata dall’incarico ricevuto dall’ex governatore della BCE Mario Draghi, la cui nomina è vista con ottimismo dagli analisti, specialmente per il futuro dei titoli bancari ed energetici. Ad ogni modo, la situazione rimane ...

ClaudioeOscar : Io senza parole davvero, come caspita si fa ad investire una persona? ???? - simy90sc_simona : Io non capisco come caspita si fa ad investire una persona? Se in un centro abitato il limite é 50 che cazzo mi cor… - FaccioTommaso : RT @EZanchini: @StefanoFeltri @ramella_f Speriamo di no?? Sostiene che sia inutile investire nelle città e nella logistica a emissioni zero,… - Ginomito72 : RT @PrecariUnitiCNR: @repubblica L'ennesima lettera della #comunità scientifica a #Draghi risuona come un grido di dolore della #ricercapub… - VinDon1 : RT @PrecariUnitiCNR: @repubblica L'ennesima lettera della #comunità scientifica a #Draghi risuona come un grido di dolore della #ricercapub… -