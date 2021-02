Chi è Dayane Mello: Età, Fratello Lucas Mello, Figlia, Ex Stefano Sala e Instagram (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dayane Mello è una modella brasiliana, nota per la partecipazione a l’Isola dei famosi e a Pechino Express ed è attualmente finalista del Grande Fratello VIP 2020. Ha avuto un’infanzia difficile, è madre di una bimba di nome Sofia avuta con l’ex compagno Stefano Sala. Nella casa del Grande Fratello è spesso al centro di controversie per il suo carattere diretto e a volte incostante. Ha legato molto con Adua Del Vesco. Il 3 febbraio subisce un grave lutto: suo Fratello Lucas Mello viene a mancare a causa di un incidente stradale: a comunicarlo lei suo Fratello Juliano Mello. Chi è Dayane Mello Nome: ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 22 febbraio 2021)è una modella brasiliana, nota per la partecipazione a l’Isola dei famosi e a Pechino Express ed è attualmente finalista del GrandeVIP 2020. Ha avuto un’infanzia difficile, è madre di una bimba di nome Sofia avuta con l’ex compagno. Nella casa del Grandeè spesso al centro di controversie per il suo carattere diretto e a volte incostante. Ha legato molto con Adua Del Vesco. Il 3 febbraio subisce un grave lutto: suoviene a mancare a causa di un incidente stradale: a comunicarlo lei suoJuliano. Chi èNome: ...

