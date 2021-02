Cesena-Carpi LIVE, la diretta dall’”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cesena-Carpi di scena all’”Orogel Stadium-Dino Manuzzi”, per la 26a giornata del campionato di Serie C girone B. l’interessante derby emiliano-romagnolo, mette l’una difronte all’altra, due squadre “costrette” a vincere per diverse esigenze di classifica. Le statistiche di Cesena-Carpi I bianconeri arrivano alla gara odierna, dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Fano. In trasferta, i gol di Petermann e Russini, hanno reso vano quello iniziato siglato da Marino per i padroni di casa. Prima della sfida di questa sera, il Cesena occupa la nona posizione con 38 punti dopo 22 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte). Campionato altalenante per la squadra di William Viali, che nelle ultime 5 giornate, ha messo in fila ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)di scena all’”Orogel”, per la 26a giornata del campionato di Serie C girone B. l’interessante derby emiliano-romagnolo, mette l’una difronte all’altra, due squadre “costrette” a vincere per diverse esigenze di classifica. Le statistiche diI bianconeri arrivano alla gara odierna, dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Fano. In trasferta, i gol di Petermann e Russini, hanno reso vano quello iniziato siglato da Marino per i padroni di casa. Prima della sfida di questa sera, iloccupa la nona posizione con 38 punti dopo 22 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte). Campionato altalenante per la squadra di William Viali, che nelle ultime 5 giornate, ha messo in fila ...

