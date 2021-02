Blizzconline 2021 | Diablo 4

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Uno dei momenti più attesi delè stato sicuramente il panel dedicato a4. Dopo aver mostrato un'incredibile cinematica presentando la nuova classe, la Tagliagole, abbiamo avuto l'occasione di fare due chiacchiere con John Mueller (Art Director) e Joe Shely (Game Designer). Un'intervista questa incentrata prevalentemente sul gameplay e sulle caratteristiche di questo nuovo personaggio giocabile. Dalle immagini che abbiamo potuto vedere, sembra essere l'unione magica tra l'arciere e l'amazzone dei primi due titoli, con abilità prese dall'assassina vista in Lord of Destruction e dal Cacciatore di Demoni del terzo capitolo. La Tagliagole infatti unisce attacchi velocissimi in corpo a corpo con coltelli e pugnali, ad una selezione impressionante di attacchi con arco e frecce, senza tralasciare le trappole per ...

