Barbara D'Urso: "Alla tv preferisco i social" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Barbara D'Urso, in una lunga intervista rilasciata Alla Stampa, ha parlato di quanto è stato difficile gestire un periodo complicato, anche sul lavoro, come quello della pandemia. La conduttrice ha anche rivelato come sono cambiate le sue abitudini, confessando di preferire i social rispetto Alla televisione. Barbara D'Urso è nota per essere una stakanovista, sempre in movimento, che non si lascia fermare da niente e da nessuno: nemmeno Articolo completo: dal blog SoloDonna

