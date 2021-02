Attacco in Congo, ambasciatore Italiano ucciso (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Un fatto di una gravità inaudita è avvenuto in Africa questa mattina e più precisamente nella Repubblica Democratica del Congo. L’ambasciatore Luca Attanasio è rimasto ucciso assieme all’appuntato Vittorio Iacovacci, che era nel convoglio in compagnia del diplomatico. Il carabiniere aveva 30 anni ed era in servizio presso l’ambasciata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Confessa omicidio e fa trovare un cadavere a Palermo Donna scomparsa a Crema, tracce di sangue in bagno Parrucchiera uccisa nel Torinese, fermato il figlio Ubriaco investe e uccide una ragazza in provincia di Bologna Omicidio a Pavia, il fidanzato confessa il delitto Tentato omicidio, violenta aggressione a Palermo Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Un fatto di una gravità inaudita è avvenuto in Africa questa mattina e più precisamente nella Repubblica Democratica del. L’Luca Attanasio è rimastoassieme all’appuntato Vittorio Iacovacci, che era nel convoglio in compagnia del diplomatico. Il carabiniere aveva 30 anni ed era in servizio presso l’ambasciata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Confessa omicidio e fa trovare un cadavere a Palermo Donna scomparsa a Crema, tracce di sangue in bagno Parrucchiera uccisa nel Torinese, fermato il figlio Ubriaco investe e uccide una ragazza in provincia di Bologna Omicidio a Pavia, il fidanzato confessa il delitto Tentato omicidio, violenta aggressione a Palermo

