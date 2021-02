Atletica, Iapichino: “Non ho ancora metabolizzato, mi sembra tutto assurdo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Alla fine io non ho ancora metabolizzato quanto accaduto questo sabato perché è successo tutto così velocemente, e sinceramente mi sembra ancora assurdo“. Non nasconde l’emozione Larissa Iapichino a pochi giorni dalla conquista del record del mondo Under 20 indoor di salto in lungo. Intervenendo ai lavori del Consiglio comunale di Firenze, in svolgimento in modalità remota, la 18enne ha spiegato le emozioni di “aver portato in qualche modo il nome della nostra città in alto e spero di poter continuare a farlo”. Poi ancora: “Il record del mondo è tantissima roba così come eguagliare il record italiano che apparteneva a mia mamma. Le componenti che mi hanno fatto raggiungere questo obiettivo sono tutto l’impegno che ci ho messo io, che ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Alla fine io non hoquanto accaduto questo sabato perché è successocosì velocemente, e sinceramente mi“. Non nasconde l’emozione Larissaa pochi giorni dalla conquista del record del mondo Under 20 indoor di salto in lungo. Intervenendo ai lavori del Consiglio comunale di Firenze, in svolgimento in modalità remota, la 18enne ha spiegato le emozioni di “aver portato in qualche modo il nome della nostra città in alto e spero di poter continuare a farlo”. Poi: “Il record del mondo è tantissima roba così come eguagliare il record italiano che apparteneva a mia mamma. Le componenti che mi hanno fatto raggiungere questo obiettivo sonol’impegno che ci ho messo io, che ...

matteosalvinimi : Straordinaria Larissa Iapichino, atleta delle Fiamme Gialle! A soli 18 anni entra nella storia dell'atletica eguagl… - matteorenzi : 6.91 nel salto in lungo! Ecco il video del record mondiale under 20 di Larissa Iapichino, una diciottenne strepitos… - Agenzia_Ansa : Atletica: Larissa Iapichino salta 6.91, eguaglia la madre Fiona May. A 18 anni fa misura per Tokyo, è record mondia… - sportface2016 : Le parole di Larissa Iapichino - GiovannaPisaca1 : RT @casamacombo: Dovremmo cominciare a parlare di razzismo e di stereotipi coloniali nel giornalismo sportivo. L'atletica soprattutto. Sape… -