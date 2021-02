Arteta | “Il City squadra incredibile | è la squadra più forte d’Europa”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico dell’Arsenal, Mikel, ha commentato l’1-0 con cui ha perso contro il Manchester. Queste le sue parole: “La realtà è che quando giochi contro lamigliore in Europa, nel momento in cui gli concedi qualcosa rendi la gara più difficile. È stata partita vera, ma al momento sono i migliori perché dominano in ogni singolo reparto. Vanno riconosciuti i loro meriti perché sono una, sono completi in ogni reparto, in questo momento possono vincere tutto”. Foto: Twitter Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City.