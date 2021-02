Allenatore Cagliari | Semplici atteso per la firma in mattinata

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovo tecnicoinsieme al ds Capozucca sono a: nelladi oggisui contratti e stasera primo allenamento Comincia l’eraal: fatta per l’arrivo del tecnico ex Spal. Come riportato dai quotidiani in edicola, infatti, siache Stefano Capozzucca, che torna acon ruolo di direttore sportivo (mentre Carta passa all’area tecnica per curare i rapporti tra club e giocatori) sono in Sardegna e entro questa mattina dovrebbero mettere nero su bianco il loro arrivo in rossoblù. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTM'ORA SERIE A ? Accordo raggiunto con Semplici Sarà il nuovo allenatore del Cagliari ? #SkySport #SkySerieA… - DiMarzio : #Cagliari, trovata l'intesa con #Semplici - ZzGiaco : RT @biddiolina: #Ultimora #Cagliari cambia allenatore e strategie difensive. #casteddu #Semplici - FlaviaCorda : RT @FlaviaCorda: +++È Leonardo Semplici il nuovo allenatore del @CagliariCalcio #Cagliari #operazionesalvezza @RaiSport @TgrSardegna @Rober… - biddiolina : #Ultimora #Cagliari cambia allenatore e strategie difensive. #casteddu #Semplici -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore Cagliari

Il nuovo tecnico Semplici insieme al ds Capozucca sono a: nella mattinata di oggi firma sui contratti e stasera primo ..., Semplici per la salvezza- Semplici, è fatta. Dopo la sconfitta per 1 - 0 per ... Da Andreazzoli a Donadoni, passando per un altro exdegli isolani come Rastelli. Il nome ...Il nuovo tecnico Semplici insieme al ds Capozucca sono a Cagliari: nella mattinata di oggi firma sui contratti e stasera primo allenamento ...ROMA PRIMAVERA FUZATO – La Roma Primavera scenderà in campo oggi alle 15 contro l’Empoli per riprendere la propria marcia in campionato e tornare alla vittoria. Dubbio di modulo per Alberto De Rossi c ...