TUTTO PRONTO PER CATANIA BARI (Di domenica 21 febbraio 2021) Il CATANIA torna al Massimino, dopo l’incontro con la Virtus Francavilla, finita con la vittoria dei rossazzurri. L’avvocato italo-americano Joe Tacopina è a CATANIA con una visita a Torre del Grifo Village. “Oggi sarò allo stadio – si legge nel quotidiano La Sicilia – e con me in tribuna il CATANIA vincerà anche stavolta”. Un Tacopina, dunque, speranzoso che i rossazzurri riescano a portare a casa i tre punti contro il BARI. Per il CATANIA c’è subito un altro big match quattro giorni dopo la disfatta di Terni, ma stavolta si gioca tra le mura di casa, ma senza il suo pubblico. Il via alle ore 15 e, come già detto, ci sarà anche Joe Tacopina ad assistere alla sfida tra gli etnei e il BARI attualmente terzo in classifica. Come da Comunicato Stampa del Calcio ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 21 febbraio 2021) Iltorna al Massimino, dopo l’incontro con la Virtus Francavilla, finita con la vittoria dei rossazzurri. L’avvocato italo-americano Joe Tacopina è acon una visita a Torre del Grifo Village. “Oggi sarò allo stadio – si legge nel quotidiano La Sicilia – e con me in tribuna ilvincerà anche stavolta”. Un Tacopina, dunque, speranzoso che i rossazzurri riescano a portare a casa i tre punti contro il. Per ilc’è subito un altro big match quattro giorni dopo la disfatta di Terni, ma stavolta si gioca tra le mura di casa, ma senza il suo pubblico. Il via alle ore 15 e, come già detto, ci sarà anche Joe Tacopina ad assistere alla sfida tra gli etnei e ilattualmente terzo in classifica. Come da Comunicato Stampa del Calcio ...

