Traffico Roma del 21-02-2021 ore 07 | 30

(Di domenica 21 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica Ben ritrovati all’ascoltoscarso al momento su tutta la rete viaria della capitale chiusa la fermata metro a di Repubblica il proseguimento degli interventi alle infrastrutture fino al 21 febbraio si può utilizzare la stazione metro termini Oggi prevista la sospensione della metro C per lavori di manutenzione tra le sorelle di pantano e San Giovanni il servizio continua Tramite autobus limitazione alnella fascia verde oggi dalle 7:30 alle 20:30 per auto a benzina e diesel Euro 0 1 e 2 e per moto e motorini Euro 0 e 1 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde La Marina riccomi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...