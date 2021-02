Principe Filippo, il principe Carlo va in ospedale a trovare il papà: preoccupazione e polemiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Ufficialmente deve restare in ospedale fino alla prossima settimana per “precauzione e riposo”. Ma i tabloid britannici sono di altra opinione dopo la visita del principe Carlo al padre, il principe Filippo, che è ricoverato al King Edward VII di Londra. Intanto perché, in tempo di Covid-19 e con le restrizioni molto dure anche per quel che riguarda le visite in ospedale, è la prima volta che un familiare vede Filippo. Poi per l’espressione di Carlo una volta uscita dall’ospedale: commossa. Ricoverato martedì, il principe Filippo dovrà quindi passare altri giorni al King Edward VII. D’altra parte molte sono state le polemiche proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Ufficialmente deve restare infino alla prossima settimana per “precauzione e riposo”. Ma i tabloid britannici sono di altra opinione dopo la visita delal padre, il, che è ricoverato al King Edward VII di Londra. Intanto perché, in tempo di Covid-19 e con le restrizioni molto dure anche per quel che riguarda le visite in, è la prima volta che un familiare vede. Poi per l’espressione diuna volta uscita dall’: commossa. Ricoverato martedì, ildovrà quindi passare altri giorni al King Edward VII. D’altra parte molte sono state leproprio ...

