Prada Cup | un barese nel team della vincente Luna Rossa Prada Pirelli

C'è anche un tocco di Bari nella vittoria dellada parte della Luna RossaPirelli che si è imposta per 7 - 1 su Ineos Uk staccando il pass di accesso alla finale di America's. Si tratta del barese Fabrizio Lisco, 38 anni, di cui ...Vittoria netta contro Team Ineos per 7 - 1 nella finale di, ora l'equipaggio può festeggiare ma da dopodomani si inizierà a pensare al 6 marzo, quando partirà l'America'scontro Team ...Luna Rossa si aggiudica la Prada Cup con un 7-1 nei confronti di Ineos e adesso, ventuno anni dopo l’ultima imbarcazione italiana, disputerà la Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. Alla gu ...Il team britannico guidato dal campione olimpico Ben Ainslie, e con la collega medaglia d’oro Giles Scott come tattico, erano sotto grande pressione, dopo aver subito cinque perdite di fila all’inizio ...