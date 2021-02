Margherita Oggero: "‘Ti voglio bene’ è superiore a ‘ti amo’: vuol dire che ciò che provo durerà" (Di domenica 21 febbraio 2021) Per via di quel loro essere la fine definitiva senza neanche la possibilità di un ritorno, neanche per sbaglio, le ultime volte abbattono la nostra parte più emotiva e profonda e quasi sempre non sappiamo neanche che le stiamo vivendo. Con il passare del tempo, poi, si finisce spesso col tornare a quell’istante, quando magari non si era riusciti a enfatizzarne l’importanza. “Ne esistono molte e sono di vario genere, alcune delle quali anche indolori, le più rare, e per risollevarci da esse non ci resta che trovare altre ragioni per vivere e arrivare a dei compromessi con quelle mancate, quelle che hanno segnato un’amputazione nella nostra vita che abbiamo subito tutti”. Lo spiega all’HuffPost Margherita Oggero, ex insegnante di Lettere e autrice di più di dieci libri, dall’esordio - “La collega tatuata” (Mondadori), il primo in cui compare la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Per via di quel loro essere la fine definitiva senza neanche la possibilità di un ritorno, neanche per sbaglio, le ultime volte abbattono la nostra parte più emotiva e profonda e quasi sempre non sappiamo neanche che le stiamo vivendo. Con il passare del tempo, poi, si finisce spesso col tornare a quell’istante, quando magari non si era riusciti a enfatizzarne l’importanza. “Ne esistono molte e sono di vario genere, alcune delle quali anche indolori, le più rare, e per risollevarci da esse non ci resta che trovare altre ragioni per vivere e arrivare a dei compromessi con quelle mancate, quelle che hanno segnato un’amputazione nella nostra vita che abbiamo subito tutti”. Lo spiega all’HuffPost, ex insegnante di Lettere e autrice di più di dieci libri, dall’esordio - “La collega tatuata” (Mondadori), il primo in cui compare la ...

massimoankor : Margherita Oggero | Il gioco delle ultime volte, my new picture on #Flickr - LibreriaBeppe : Il gioco delle ultime volte di Margherita Oggero #libri #ebook @Einaudieditore #recensione @pdebicke - VentagliP : RT @CasaLettori: La recensione quotidiana di @CasaLettori #IlGiocoDelleUltimeVolte Margherita Oggero @Einaudieditore @Guardounpo @lucy_e… - orguel1984 : RT @CLetteraria: Quando è troppo tardi? Tra vita e morte, passato e presente: 'Il gioco delle ultime volte' di Margherita Oggero - la recen… - CasaLettori : RT @CLetteraria: Quando è troppo tardi? Tra vita e morte, passato e presente: 'Il gioco delle ultime volte' di Margherita Oggero - la recen… -