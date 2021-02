LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa guida con 1’07” su Ineos a metà regata (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.34 Ora Luna Rossa non sta più marcando Ineos, ma cerca di arrivare alle boe nel minor tempo possibile, seguendo le traiettorie ideali anche in base al vento. 4.33 Bene anche in poppa Luna Rossa. Continua a salire il vantaggio, 720 metri. Serve comunque estrema concentrazione! 4.32 Distacco notevole per Britannia. Al gate-3 Ben Ainslie e Giles Scott pagano 1’07”. Ora il vento è sceso a 9 nodi. E si vede…(Luna Rossa ama queste condizioni). 4.31 Luna Rossa vira e inizia il secondo lato di poppa. Ora serve concentrazione massima. Siamo a metà regata. 4.31 Accarezza l’acqua Luna ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.34 Oranon sta più marcando, ma cerca di arrivare alle boe nel minor tempo possibile, seguendo le traiettorie ideali anche in base al vento. 4.33 Bene anche in poppa. Continua a salire il vantaggio, 720 metri. Serve comunque estrema concentrazione! 4.32 Distacco notevole per Britannia. Al gate-3 Ben Ainslie e Giles Scott pagano”. Ora il vento è sceso a 9 nodi. E si vede…(ama queste condizioni). 4.31vira e inizia il secondo lato di poppa. Ora serve concentrazione massima. Siamo a. 4.31 Accarezza l’acqua...

