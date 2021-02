LIVE Biathlon, Mass start donne Mondiali in DIRETTA: bene Vittozzi al primo poligono, un errore per Wierer (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Mass start FEMMINILE 12.44 Eckhoff è riuscita a rientrare nel gruppo che comanda la gara. Siamo nei pressi del secondo poligono. 12.43 Anche Preuss fa fatica: la tedesca non è riuscita a guadagnare sulla testa e si trova a 27.5 secondi da Roeiseland. 12.41 Roeiseland aumenta il ritmo in testa al gruppo e cerca di aumentare il divario nei confronti del gruppo Wierer. 12.40 Male Julia Simon con tre errori. Saltano per aria anche le due bielorusse: due su cinque per Hanna Sola, addirittura uno su cinque per Dzinara Alimbekava. 12.39 Sedici atlete hanno trovato lo zero ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 15.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLAFEMMINILE 12.44 Eckhoff è riuscita a rientrare nel gruppo che comanda la gara. Siamo nei pressi del secondo. 12.43 Anche Preuss fa fatica: la tedesca non è riuscita a guadagnare sulla testa e si trova a 27.5 secondi da Roeiseland. 12.41 Roeiseland aumenta il ritmo in testa al gruppo e cerca di aumentare il divario nei confronti del gruppo. 12.40 Male Julia Simon con tre errori. Saltano per aria anche le due bielorusse: due su cinque per Hanna Sola, addirittura uno su cinque per Dzinara Alimbekava. 12.39 Sedici atlete hanno trovato lo zero ...

