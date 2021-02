«La sclerosi mi ha portato via tutto ma non è riuscita a rubarmi il sorriso»

(Di domenica 21 febbraio 2021) La storia di Mary Fagone: le mani hanno iniziato a non rispondere più e ha dovuto lasciare il suo salone di bellezza. «Tanti vecchi amici mi hanno abbandonata, ma ho trovato quelli nuovi dell’Aism». «L’importante è reagire, Io cerco di non abbattermi e di non pesare sugli altri, con coraggio».

Affetto dalaterale amiotrofica , ha combattuto una lunga battaglia sulla bioetica, per la ... In Gran Bretagna la ricerca ha, per esempio, a curare alcune forme di cecità. Allo stesso ...... haalla conferma della zona gialla per il Fvg'. 'L'importante ora - ha aggiunto - è ... quali ad esempio la sindrome di Down,multipla e paralisi cerebrali infantili'. Infine la storia ...(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Malato di sclerosi laterale amiotrofica e diventato simbolo della battaglia per la libertà di ricerca scientifica, moriva 15 anni fa Luca Coscioni. E l'associazione che porta i ...“Mi sono ammalato ed è come se fossi morto. Credevo che il mio viaggio fosse finito”. Invece non era così e ancora oggi, a 15 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 20 febbraio 2006, è come se non fosse ...