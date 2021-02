Inter, dieci motivi per credere alla fuga scudetto (Di lunedì 22 febbraio 2021) La vittoria nel derby contro il Milan, netta al di là del risultato, consegna all'Inter la prima vera fuga della stagione in testa alla classifica. Nessuna sentenza, prematura mancando ancora 15 giornate e 45 punti alla fine del torneo. Però la solidità dei nerazzurri e il passo preso nelle ultime settimane fanno considerare i nerazzurri una lepre credibile nella corsa scudetto. Ci sono diversi parametri che spingono la squadra di Antonio Conte, legati alla condizione del momento ma non solo. Avversarie? Il Milan non è certamente fuori (anche se i punti di distacco, scontro diretto compreso, sono 5) e la Juventus ha tempo e spazio per recuperare. A patto che siano tutti consapevoli che la leadership dell'Inter ha radici profonde e forti. CONTINUITA' - Dal giorno ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 febbraio 2021) La vittoria nel derby contro il Milan, netta al di là del risultato, consegna all'la prima veradella stagione in testaclassifica. Nessuna sentenza, prematura mancando ancora 15 giornate e 45 puntifine del torneo. Però la solidità dei nerazzurri e il passo preso nelle ultime settimane fanno considerare i nerazzurri una lepre credibile nella corsa. Ci sono diversi parametri che spingono la squadra di Antonio Conte, legaticondizione del momento ma non solo. Avversarie? Il Milan non è certamente fuori (anche se i punti di distacco, scontro diretto compreso, sono 5) e la Juventus ha tempo e spazio per recuperare. A patto che siano tutti consapevoli che la leadership dell'ha radici profonde e forti. CONTINUITA' - Dal giorno ...

corradone91 : RT @capuanogio: ?? #Inter, dieci motivi per credere nella fuga scudetto - Yuro_23 : RT @capuanogio: ?? #Inter, dieci motivi per credere nella fuga scudetto - capuanogio : ?? #Inter, dieci motivi per credere nella fuga scudetto - super_viv : RT @RanocchiateBlog: Buonasera buonasera buonasera buonasera, sono un'interista, sono a digiuno, e tra le 15 e le 17 circa sono morta e ris… - martasospesa : ma basta con sta inter che siete irrilevanti da dieci anni -