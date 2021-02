Grande Fratello Vip, Dayane disperata: "Voglio morire.." (Di domenica 21 febbraio 2021) La modella sudamericana ha vissuto un momento di enorme sconforto lasciandosi andare ad una confessione terribile. Leggi su comingsoon (Di domenica 21 febbraio 2021) La modella sudamericana ha vissuto un momento di enorme sconforto lasciandosi andare ad una confessione terribile.

GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - fanpage : Dayane Mello crolla al #GFvip - GUECRI58 : RT @haivistoalbergo: Scusate capito su canale 5 e Barbara d’urso e fa passare come esclusivo un’intervista ad un concorrente del grande fra… - bennyxx9 : Ma se mi volessi giocare il vincitore del grande fratello? Pareri? -