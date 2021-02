Di Maio difende la scelta di lasciare M5s al governo e aggiunge | ' Conte | grande risorsa'

globalistIT : - UGiangrieco : RT @Megastene1: @GuidoCrosetto La profonda ipocrisia di chi difende, chessò, un Di Maio riconfermato agli Esteri, ad esempio. A questo si è… - PicchioRocca : RT @Megastene1: @GuidoCrosetto La profonda ipocrisia di chi difende, chessò, un Di Maio riconfermato agli Esteri, ad esempio. A questo si è… - Megastene1 : RT @Megastene1: @GuidoCrosetto La profonda ipocrisia di chi difende, chessò, un Di Maio riconfermato agli Esteri, ad esempio. A questo si è… - Megastene1 : @GuidoCrosetto La profonda ipocrisia di chi difende, chessò, un Di Maio riconfermato agli Esteri, ad esempio. A que… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio difende

Globalist.it

"Come ne usciremo dipende molto da come spederemo i soldi del Recovery Fund, soldi che abbiamo ottenuto grazie agli sforzi del governo precedente, in primis Giuseppe Conte", ha proseguito Di. "...Una giornata dedicata alle nostre forze bianche, a chila nostra salute, a chi lotta senza ... Così su Facebook il ministro degli esteri, Luigi Di"Io ho saputo di essere stato riconfermato ministro un quarto d'ora prima dell'annuncio del presidente Draghi dal Quirinale e così ...Alla Difesa ci potrebbe essere il ritorno di Angelo Tofalo. La senatrice Alessandra Maiorino potrebbe approdare al dicastero per le disabilità. Infine, per affiancare Luigi Di Maio alla Farnesina nel ...