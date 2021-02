Covid: Tajani, 'comunicare misure con chiarezza, non la sera prima' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Fondamentale è la chiarezza, per troppi mesi cittadini e imprese subissate da notizie, aperture, chiusure, come per le imprese di montagna, avvertite la sera prima". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite di SkyTg24. "Se - aggiunge - si decide, d'accordo con gli esperti, di fare scelte dure o meno dure vanno comunicate con chiarezza". "Non bastano i ristori, ma servono anche i risarcimenti", conclude Tajani. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Fondamentale è la, per troppi mesi cittadini e imprese subissate da notizie, aperture, chiusure, come per le imprese di montagna, avvertite la". Così Antonio, coordinatore nazionale di Fi, ospite di SkyTg24. "Se - aggiunge - si decide, d'accordo con gli esperti, di fare scelte dure o meno dure vanno comunicate con". "Non bastano i ristori, ma servono anche i risarcimenti", conclude

