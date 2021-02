Covid, In Usa più morti che in tre guerre (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Gli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 500.000 morti per Covid in quasi un anno di pandemia. Si tratta di un numero elevato, maggiore di quello dei morti americani – riporta il New York Times – sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra in Vietnam insieme. Il numero dei casi sta rallentando ma ci sono timori per le nuove varianti. Un adulto su tre in Gran Bretagna è stato vaccinato contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, alla Bbc. “E’ una bellissima notizia. Siamo fiduciosi che il vaccino funzioni sia con il vecchio ceppo del Covid sia con la variante cosiddetta “del Kent” che oggi è la prima fonte di contagio in questo Paese”, ha detto precisando di non avere certezza invece sull’efficacia contro la ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Gli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 500.000perin quasi un anno di pandemia. Si tratta di un numero elevato, maggiore di quello deiamericani – riporta il New York Times – sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra in Vietnam insieme. Il numero dei casi sta rallentando ma ci sono timori per le nuove varianti. Un adulto su tre in Gran Bretagna è stato vaccinato contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, alla Bbc. “E’ una bellissima notizia. Siamo fiduciosi che il vaccino funzioni sia con il vecchio ceppo delsia con la variante cosiddetta “del Kent” che oggi è la prima fonte di contagio in questo Paese”, ha detto precisando di non avere certezza invece sull’efficacia contro la ...

