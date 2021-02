Conte: 'Grande match. Orgoglioso della crescita di Eriksen e Perisic' (Di domenica 21 febbraio 2021) Sorride ed è sereno, forse come non mai da quando siede sulla panchina nerazzurra. Antonio Conte analizza in tranquillità lo 0 - 3 che lancia la sua Inter lassù in classifica, a +4 sul Milan: 'Se si ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) Sorride ed è sereno, forse come non mai da quando siede sulla panchina nerazzurra. Antonioanalizza in tranquillità lo 0 - 3 che lancia la sua Inter lassù in classifica, a +4 sul Milan: 'Se si ...

danieleviotti : Renzi: dobbiamo far cadere Conte perché 1) vuole tenere i servizi segreti per sé e 2) ha fatto un Recovery plan che… - GianlucaVasto : Positiva decisione intergruppo M5S-PD-LEU: emergenza sanitaria, economica, sociale, transizione ecologica, serve co… - ItaliaViva : 'Tutti dicevano Conte o elezioni e invece è arrivato Draghi. Abbiamo consegnato all'Italia un grande patrimonio. Ad… - InfernoMilan : RT @86_longo: L'#Inter ha vinto con merito: #Conte ha giocato sulle debolezze del #Milan e si è fatto preferire a #Pioli. Ora per i rossone… - sportli26181512 : Conte: 'Grande match. Orgoglioso della crescita di Eriksen e Perisic': Conte: 'Grande match. Orgoglioso della cresc… -