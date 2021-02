Con la svolta “europeista” Salvini è crollato sui social: lo dicono i numeri (Di domenica 21 febbraio 2021) Salvini è in crisi sui social? La domanda è lecita, il dubbio pertinente alla luce della sua svolta moderata ed “europeista” (almeno a parole), la risposta illuminante. Perché, se è vero che i numeri non dicono tutto, di sicuro oggi sono un buon indicatore dello stato di salute di un politico. Specie se parliamo di un politico che su quei numeri ha costruito tutta (o quasi) la sua propaganda. Parliamo, nel caso non lo aveste ancora capito, di Matteo Salvini e i numeri in questione riguardano le interazioni social, diventata ormai una materia di culto per chi si occupa di comunicazione politica e che fornisce una fotografia più o meno esatta del momento vissuto dai leader, con la stessa chirurgica precisione di un ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)è in crisi sui? La domanda è lecita, il dubbio pertinente alla luce della suamoderata ed “” (almeno a parole), la risposta illuminante. Perché, se è vero che inontutto, di sicuro oggi sono un buon indicatore dello stato di salute di un politico. Specie se parliamo di un politico che su queiha costruito tutta (o quasi) la sua propaganda. Parliamo, nel caso non lo aveste ancora capito, di Matteoe iin questione riguardano le interazioni, diventata ormai una materia di culto per chi si occupa di comunicazione politica e che fornisce una fotografia più o meno esatta del momento vissuto dai leader, con la stessa chirurgica precisione di un ...

Antonio_Tajani : Con i governi Conte c'è stato un eccessivo appiattimento verso la Cina. Un Paese che fa concorrenza sleale alle nos… - antoniospadaro : Il ceto politico sta convergendo verso il centro con una svolta generalmente moderata. E l’elettorato? - boccalon1 : RT @francescagraz1: Svolta Draghi : decreto già oggi. Nuovi criteri per i divieti. Decisioni prese in anticipo e condivise con Parlamento e… - francoscoca : RT @francescagraz1: Svolta Draghi : decreto già oggi. Nuovi criteri per i divieti. Decisioni prese in anticipo e condivise con Parlamento e… - Nonnadinano : RT @francescagraz1: Svolta Draghi : decreto già oggi. Nuovi criteri per i divieti. Decisioni prese in anticipo e condivise con Parlamento e… -

Ultime Notizie dalla rete : Con svolta Intervista al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli L'Europa che verrà ...nuova austerità con tagli alle pensioni (in questo senso Bruxelles è stata molto esplicita con la ... Le risorse messe in campo dall'Europa per far fronte alla pandemia hanno rappresentato una svolta ...

Diretta Milan Inter/ Streaming video DAZN: derby a forti tinte tricolori (Serie A) ...ha fatto anche oltre i suoi limiti bruciando le tappe di un processo che con Stefano Pioli si sta rivelando vincente ma ancora molto giovane, la brutta sconfitta di La Spezia può segnare una svolta ...

Con la svolta green di Singapore nuove opportunità per il made in Italy Il Sole 24 ORE Cittadella preso a pallate: sa tanto di svolta Prova di forza dei granata che vincono in trasferta dopo 4 kappao di fila e segnano 3 gol dopo un digiuno esterno di 508 minuti ...

Vivere con un tumore durante l’epidemia Per i malati è stato più faticoso accedere a cure ed esami, e affrontare la solitudine è stato per molti una sofferenza ...

...nuova austeritàtagli alle pensioni (in questo senso Bruxelles è stata molto esplicitala ... Le risorse messe in campo dall'Europa per far fronte alla pandemia hanno rappresentato una......ha fatto anche oltre i suoi limiti bruciando le tappe di un processo cheStefano Pioli si sta rivelando vincente ma ancora molto giovane, la brutta sconfitta di La Spezia può segnare una...Prova di forza dei granata che vincono in trasferta dopo 4 kappao di fila e segnano 3 gol dopo un digiuno esterno di 508 minuti ...Per i malati è stato più faticoso accedere a cure ed esami, e affrontare la solitudine è stato per molti una sofferenza ...