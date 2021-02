Codogno, un memoriale per le vittime del Covid «dove tutto è iniziato» (Di domenica 21 febbraio 2021) È il giorno di Codogno. Del ricordo del 21 febbraio 2020, quando venne confermato in Italia il primo caso di Covid: il paziente 1. Era Mattia, 38 anni, di Codogno. Così un paesino sconosciuto ai più si è trasformato nell’epicentro dell’epidemia di Covid in Italia. In Europa. E tutto è cambiato. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) È il giorno di Codogno. Del ricordo del 21 febbraio 2020, quando venne confermato in Italia il primo caso di Covid: il paziente 1. Era Mattia, 38 anni, di Codogno. Così un paesino sconosciuto ai più si è trasformato nell’epicentro dell’epidemia di Covid in Italia. In Europa. E tutto è cambiato.

