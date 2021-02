AusOpen 2021 | nona sinfonia di Djokovic | cronaca della partita

Leggi su ck12

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il serbo travolge Medvedev con il punteggio di 7-5 6-2 6-2 e conquista il suo 18esimo Slam– Una superiorità incontrastata. Novakha vinto il suo nono Australian Open spazzando via in tre set rapidi il giovane rivale russo Daniil Medvedev. Ora a due soli Slam di distanza dagli avversari di una vita Roger Federer e Rafael Nadal, il serbo si candida sempre più per l’Olimpo di una generazione fantastica di tennisti. Contro questo stato di forma ci sarebbe stato molto poco da fare per qualsiasi altro ...