Atalanta | Gasperini ironico sull’espulsione | “Non ho detto nulla di sbagliato”

Nel Post partita di Atalanta – Napoli, il tecnico di casa Giampiero Gasperini ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. La partita ha visto vittoriosa la sua squadra per 4-2. Per lunga parte dell'incontro il tecnico orobico ha dovuto guidare i suoi uomini dalla tribuna, poiché espulso al 13? dal direttore di gara Di Bello per eccessive proteste dopo un presunto penalty per un contatto Pessina-Mario Rui. Su questo si è espresso il Gasp, spendendo poi parole d'elogio alla squadra e soprattutto a Luis Muriel: "È un top player". Napoli invece sconfitto e amareggiato: è ufficialmente in silenzio stampa. Post partita di Atalanta – Napoli Cosa ha detto Giampiero Gasperini ? Questo il pensiero del tecnico atalantino Gasperini subito dopo la partita vinta contro il Napoli: ...

