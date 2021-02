Addio a Gianni Ferrara (Di domenica 21 febbraio 2021) La sera di sabato 20 febbraio è morto a Roma Gianni Ferrara, era ricoverato da qualche giorno in clinica per una polmonite batterica. Gianni avrebbe compiuto tra poco 92 anni, era nato nell’aprile del 1929 in provincia di Caserta. Da giovane vinse il concorso come assistente parlamentare della camera. In seguito ha insegnato diritto costituzionale nelle università di Genova, di Napoli e per trent’anni alla Sapienza di Roma. È stato un maestro del diritto costituzionale e con lui si sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 febbraio 2021) La sera di sabato 20 febbraio è morto a Roma, era ricoverato da qualche giorno in clinica per una polmonite batterica.avrebbe compiuto tra poco 92 anni, era nato nell’aprile del 1929 in provincia di Caserta. Da giovane vinse il concorso come assistente parlamentare della camera. In seguito ha insegnato diritto costituzionale nelle università di Genova, di Napoli e per trent’anni alla Sapienza di Roma. È stato un maestro del diritto costituzionale e con lui si sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Gianni_Gia_ : @nostalgiacanag2 No vabbè, no va be, addio proprio. - DelarueF : RT @nuova_venezia: SABATO IL FUNERALE / Alle 11 nel duomo di Mestre ci sarà l’addio a Giorgio Dorde Mandich, il senza dimora sessantenne mo… - nuova_venezia : RT @nuova_venezia: SABATO IL FUNERALE / Alle 11 nel duomo di Mestre ci sarà l’addio a Giorgio Dorde Mandich, il senza dimora sessantenne mo… - FranzDradi : RT @nuova_venezia: SABATO IL FUNERALE / Alle 11 nel duomo di Mestre ci sarà l’addio a Giorgio Dorde Mandich, il senza dimora sessantenne mo… - jacopogiliberto : RT @nuova_venezia: SABATO IL FUNERALE / Alle 11 nel duomo di Mestre ci sarà l’addio a Giorgio Dorde Mandich, il senza dimora sessantenne mo… -