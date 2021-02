Vaccini:prime dosi a docenti Bari; Lopalco, tributo a scuola (Di sabato 20 febbraio 2021) "Abbiamo iniziato subito e stiamo cercando anche di accelerare il processo di vaccinazione di tutti gli operatori scolastici di tutta la regione proprio per questo motivo, perché prima saranno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 20 febbraio 2021) "Abbiamo iniziato subito e stiamo cercando anche di accelerare il processo di vaccinazione di tutti gli operatori scolastici di tutta la regione proprio per questo motivo, perché prima saranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini prime Covid, Iss: 'Tra i sanitari con i vaccini contagi più che dimezzati' | Speranza: 'Armi giuste ma non abbiamo vinto' Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin, spiegando che 'a metà marzo le prime 120mila dosi saranno distribuite tra la popolazione civile'. Gli altri due vaccini russi sono lo Sputnik V e l'...

