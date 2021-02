Un anno dopo il paziente uno a Codogno: le immagini (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 21 febbraio 2020 viene confermato il paziente uno di Covid in Italia. È a Codogno, un paesino del lodigiano sconosciuto ai più, fino a quel momento. In poche ore cambia tutto. Diventa il primo focolaio di Coronavirus non solo in Italia, in Europa. La piazzetta fino alla sera prima solcata dai residenti, diventa il set perfetto per i servizi televisivi di tutte le principali emittenti, compresa la tv russa. L’immagine della vetrina della farmacia del paese, con il cartello «mascherine esaurite» arriva fino al New York Times. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 21 febbraio 2020 viene confermato il paziente uno di Covid in Italia. È a Codogno, un paesino del lodigiano sconosciuto ai più, fino a quel momento. In poche ore cambia tutto. Diventa il primo focolaio di Coronavirus non solo in Italia, in Europa. La piazzetta fino alla sera prima solcata dai residenti, diventa il set perfetto per i servizi televisivi di tutte le principali emittenti, compresa la tv russa. L’immagine della vetrina della farmacia del paese, con il cartello «mascherine esaurite» arriva fino al New York Times.

