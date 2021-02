Sophie Codegoni | dopo la scelta a UeD un regalo inaspettato ad attenderla in camerino

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) E ancheha avuto il suo lieto fine a Uomini e Donne. La tronista ha lasciato il programma nella puntata del dating show andata in onda venerdì 19 febbraio con Matteo Ranieri,un percorso tortuoso, visto che in un primo momento lei faticava a trovare punti di unione con il corteggiatore. Ma alla fine si è lasciata travolgere e ha preferito lui a Giorgio Di Bonaventura, entrato in studio per primo. “Il nostro percorso è iniziato in maniera particolare, ho pensato subito ‘Ammazza che bello!’. Prima di uscire con te ti vedevo troppo distante da me e dai miei valori, ma c’era qualcosa dentro di me che mi diceva: ‘Non lasciartelo scappare’ “, ha spiegato la tronista a Matteo, che non sapeva cosa fosse successo con Giorgio. (Continuala foto) “Piano piano mi hai insegnato sempre di più – ha ...