Sfratti? Cambia tutto | chi può riappropriarsi di case e appartamenti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ignazio Riccio In questo modo si mette fine a una discriminazione nei confronti dei proprietari che si vedono costretti a subire danni economici rilevanti non percependo l’affitto per casi che non c’entrano nulla con il Coronavirus L’ampia maggioranza che sostiene il nuovo Governo Draghi ha trovato un’intesa sul tema degli, argomento che ha suscitato una serie di polemiche negli ultimi tempi da parte dei proprietari degli immobili per i blocchi decisi in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Grazie a un emendamento al decreto Milleproroghe firmato da Movimento 5 Stelle, Pd, Italia Viva, Forza Italia e Lega si prevede che il blocco aglipuò saltare se questi ultimi non rientrano nel periodo in cui è esplosa la pandemia da Covid-19, ossia se sono antecedenti a marzo 2020. L’emendamento prevede che dal primo aprile ...

Ultime Notizie dalla rete : Sfratti Cambia

il Giornale

