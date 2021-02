Pomeriggio 5 | Sylvie Lubamba sbugiardata in diretta | gelo in studio

zazoomblog : Sylvie Lubamba a Pomeriggio 5: Senza sesso per 7 anni poi ho incontrato Alessandro. E lui chiama Barbara DUrso per… - tuttopuntotv : Pomeriggio 5, Sylvie Lubamba flirt con autore de Le Iene: lui smentisce #pomeriggio5 -

Tre anni cheha vissuto presso il carcere di Rebibbia e il racconto di fronte alle telecamere di5: 'In quel periodo per forza di cose non ho avuto nessun tipo di rapporto - spiega -...Da quel momento, spiegaLubamba aCinque , " la mia vita intima è rimasta scarsissima ". L'incontro con l'autore de Le Iene La modella racconta poi che le cose sono cambiate: " Io ...A Pomeriggio 5 si parla di vip in castità. Tra gli ospiti c’è anche Sylvie Lubamba che racconta la sua astinenza volontaria dalla sua ...Diletta Leotta, spuntano altre foto compromettenti: dopo la mezzanotte, beccata così | Guarda. L'equino regalato da Diletta a Can, entrambi sono infatti appassionati di equitazione, risponde al nome d ...