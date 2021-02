Pd: Valente, 'è tempo di una corrente femminista per contare' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Sul tema della parità di genere, dobbiamo riconoscerlo e riconoscercelo, il Pd ha in questi anni ha fatto molta strada (...) eppure, a dispetto di tutto questo e di quanto accade nella società, in Europa, in America e nel mondo, il Pd fa tantissima fatica a riconoscere e a investire su leadership femminili e così si ritrova guidato da un gruppo dirigente sostanzialmente maschile. La dirigenza del Pd è tutta maschile". Lo scrive Valeria Valente del Pd su HuffPost. "Draghi dunque, diciamocelo chiaramente, non ha fatto altro che fotografare e prendere atto della situazione per come si mostrava", osserva. "Cosa possiamo fare dunque, a partire da ora e senza recriminare? (...) una corrente femminista nel nostro partito, una corrente che, nel rispetto pure del pluralismo interno che (e ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Sul tema della parità di genere, dobbiamo riconoscerlo e riconoscercelo, il Pd ha in questi anni ha fatto molta strada (...) eppure, a dispetto di tutto questo e di quanto accade nella società, in Europa, in America e nel mondo, il Pd fa tantissima fatica a riconoscere e a investire su leadership femminili e così si ritrova guidato da un gruppo dirigente sostanzialmente maschile. La dirigenza del Pd è tutta maschile". Lo scrive Valeriadel Pd su HuffPost. "Draghi dunque, diciamocelo chiaramente, non ha fatto altro che fotografare e prendere atto della situazione per come si mostrava", osserva. "Cosa possiamo fare dunque, a partire da ora e senza recriminare? (...) unanel nostro partito, unache, nel rispetto pure del pluralismo interno che (e ci ...

