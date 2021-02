Paura per le varianti Covid: oggi vertice dei governatori sul nuovo dpcm (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - L'aumento dell'indice di contagio e il prossimo dpcm (l'attuale scade il 5 marzo) saranno al centro del vertice dei presidenti delle Regioni che si terrà oggi pomeriggio, attorno alle 15. I governatori sono concordi nel chiedere misure omogenee e di superare la logica delle fasce a colori. Ieri il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha caldeggiato l'idea di restrizioni di "qualche settimana" e "omogenee" su tutto il territorio nazionale per rallentare la corsa del virus. Non un lockdown totale, ma il modello potrebbe essere simile a quello sperimentato durante le vacanze di Natale. D'altra parte i parametri stanno peggiorando un po' in tutta Italia e le varianti del Covid iniziano a spaventare: l'Rt è passato da 0,95 a 0,99, ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - L'aumento dell'indice di contagio e il prossimo(l'attuale scade il 5 marzo) saranno al centro deldei presidenti delle Regioni che si terràpomeriggio, attorno alle 15. Isono concordi nel chiedere misure omogenee e di superare la logica delle fasce a colori. Ieri il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha caldeggiato l'idea di restrizioni di "qualche settimana" e "omogenee" su tutto il territorio nazionale per rallentare la corsa del virus. Non un lockdown totale, ma il modello potrebbe essere simile a quello sperimentato durante le vacanze di Natale. D'altra parte i parametri stanno peggiorando un po' in tutta Italia e ledeliniziano a spaventare: l'Rt è passato da 0,95 a 0,99, ...

