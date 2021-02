Milano, ubriaco picchia la madre e poi aggredisce i carabinieri (Di sabato 20 febbraio 2021) Arrestato ieri sera, a Cerro Maggiore (Milano), un giovane di 32 anni nullafacente, pregiudicato, tossicodipendente, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri sono intervenuti su ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) Arrestato ieri sera, a Cerro Maggiore (), un giovane di 32 anni nullafacente, pregiudicato, tossicodipendente, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Isono intervenuti su ...

