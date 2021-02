Michelle Hunziker quasi in lacrime confessa: “Questa è la mia canzone preferita me la dedicò a 20 anni” (Di sabato 20 febbraio 2021) Momento di commozione per Michelle Hunziker che nel suo sabato di relax dedica un pensiero speciale ad un amico, nonchè ex collega deceduto nel 2017. La showgirl ha condiviso una storia dove rivela il suo ricordo per Franchino Tuzio, ex manager che l’ha aiutata ad emergere e iniziare la sua carriera, un pensiero mosso dall’ascolto di una canzone, La cura di Franco Battiato, trasmessa in radio mentre è intenta a prepararsi. Michelle Hunziker solonotizie24Michelle Hunziker ricorda Franchino: “Mi avrebbe protetta per sempre” Primo piano, asciugamano tra capelli Michelle si commuove mentre le note de La Cura riecheggiano nella stanza da bagno, la showgirl rivela che a 20 anni Franchino le dedicò Questa ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Momento di commozione perche nel suo sabato di relax dedica un pensiero speciale ad un amico, nonchè ex collega deceduto nel 2017. La showgirl ha condiviso una storia dove rivela il suo ricordo per Franchino Tuzio, ex manager che l’ha aiutata ad emergere e iniziare la sua carriera, un pensiero mosso dall’ascolto di una, La cura di Franco Battiato, trasmessa in radio mentre è intenta a prepararsi.solonotizie24ricorda Franchino: “Mi avrebbe protetta per sempre” Primo piano, asciugamano tra capellisi commuove mentre le note de La Cura riecheggiano nella stanza da bagno, la showgirl rivela che a 20Franchino le...

SiennaM98 : RT @unariservata: @Lisa31718406 Una volta che sei dentro un ambiente del genere non è facile uscirne, non si tratta di compromessi ma pura… - unariservata : @Lisa31718406 Una volta che sei dentro un ambiente del genere non è facile uscirne, non si tratta di compromessi ma… - Notiziedi_it : Michelle Hunziker commossa, la canzone gli ricorda il suo Franchino: “Aveva detto che mi avrebbe protetto per sempr… - francy04598976 : Michelle Hunziker sorpresa al bacio | Una guerra | Video - francy04598976 : Michelle Hunziker senza voce a poche ore dalla finale | Video -