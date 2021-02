Lungomare di Salerno | il ‘mistero’ delle panchine interdette

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seduteper potatura alberi, per pitturazione schienali o per motivi non resi noti? Non vi è apparente giustificazione alla ‘chiusura’, con metri e metri di nastro bianco e rosso,continue del. Nel viale più bello, dalla zona di Santa Lucia e fin quasi all’altezza della Camera di Commercio, quelle del viale lato-mare sabato sono state rese utilizzabili. Qualche scaltro pensatore, tra i tantissimi che nell’ultimo giorno di ‘zona gialla’ hanno frequentato il, è arrivato ad ipotizzare una prova generale di lockdown. Davvero possibile, ad un anno dalla scoperta del Covid in Italia? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salerno – Sedute interdette per potatura alberi, per pitturazione schienali o per motivi non resi noti? Non vi è apparente giustificazione alla 'chiusura', con metri e metri di nastro bianco e rosso, ...