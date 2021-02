Lazio-Sampdoria, dove vederla. Immobile sfida l’ex Keita (Di sabato 20 febbraio 2021) La coppia da record nella stagione 2016-17 biancoceleste oggi in campo con due maglie diverse Lazio-Sampdoria, dove vederla Lazio-Sampdoria, dove vederla Lazio-Sampdoria, dove vederla – Dal duo da record alla rivalità. Oggi per Immobile e Keita sarà una partita con due maglie diverse. Il bomber rimasto ai biancocelesti dopo l’esperienza in Germania con il Borussia Dortmund giocherà in casa allo Stadio Olimpico (diretta tv dalle 15 su Sky Sport canale 202 e canale 251) contro l’ex compagno di squadra, ora in forza alla Sampdoria. I blucerchiati allenati da Claudio Ranieri fanno visita alla Lazio in ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 febbraio 2021) La coppia da record nella stagione 2016-17 biancoceleste oggi in campo con due maglie diverse– Dal duo da record alla rivalità. Oggi persarà una partita con due maglie diverse. Il bomber rimasto ai biancocelesti dopo l’esperienza in Germania con il Borussia Dortmund giocherà in casa allo Stadio Olimpico (diretta tv dalle 15 su Sky Sport canale 202 e canale 251) controcompagno di squadra, ora in forza alla. I blucerchiati allenati da Claudio Ranieri fanno visita allain ...

