Lazio | Lulic | «Felice di tornare dal primo minuto | sono migliorato»

FantaConsigli1 : Le formazioni ufficiali di #LazioSampdoria #Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, L… - sportli26181512 : Lulic: 'Finalmente torno titolare. Ora il regalo a Immobile': Il capitano della Lazio torna dal primo minuto dopo p… - Blucerchiando : Le formazioni ufficiali: Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto,… - sportli26181512 : Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Inzaghi punta su Immobile e Correa davanti… - GruppoEsperti : #Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Im… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lulic

Commenta per primo Come anticipato alla vigilia di- Sampdoria , Simone Inzaghi non farà turnover.tornerà in campo dal 1' dopo oltre un anno. Leiva e Correa giocheranno titolari con rispettivamente Escalante e Muriqi destinati alla ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Sampdoria (fischio d'inizio ore 15).: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto,; Correa, Immobile. Sampdoria : Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Ramirez; ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI A circa un’ora dal fischio d’inizio di Lazio-Sampdoria, il capitano biancoceleste Senad Lulic è intervenuto ai microfoni di L ...Tutto quello che c'è da sapere su Lazio-Sampdoria gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A in programma allo stadio Olimpico ...